Общество

Бюджет Островского района увеличился почти в три раза за шесть лет - Дмитрий Быстров

Бюджет Островского района увеличился почти в три раза за шесть лет. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, комментируя отчет губернатора Псковской области Михаила Ведерников о работе правительства за 2022 год.

«Отчёт губернатора был не только за 2022 год, но и за последние почти шесть лет работы. Жители как всей Псковской области, так и Островского района видят качественные изменения в жизни, инфраструктурные изменения – как к лучшему меняются города и весь регион. Безусловно, наполняемость бюджета также видна в цифрах. Губернатор отмечал увеличение бюджета региона в два раза, а увеличение бюджета Островского района за те же шесть лет произошло практически в три раза. Это невозможно не заметить», – отметил он.

На эти деньги были выполнены ремонт дорог, парка, сквера Героя Советского Союза Клавдии Назаровой. «Иными словами, напрямую качество жизни и увеличение бюджета региона отражается на муниципальных образованиях, на их бюджете», – пояснил глава Островского района.

По замечанию Дмитрия Быстрова, губернатор обратил внимание и на существующие в области проблемы. «Это правильно, их не нужно замалчивать. У каждой проблемы, думаю, свой срок решения. Решаем одни, появляются другие, так устроена жизнь», – сказал он.

Кроме того, губернатор обозначил вектор развития Псковской области на ближайшие годы.

«Мы должны сохранить и преумножить то, что есть. Продолжить участие в тех проектах, в которых уже задействованы. Есть проект по жилищно-коммунальному хозяйству, в котором задействован Остров-3. Есть ряд и других направлений. Вектор определён, программы, в которых мы участвуем, определены. Мы продолжим тесно работать и с губернатором, и с правительством Псковской области по реализации намеченных планов», – заключил он.