Наталья Федорова: Псковская область сделала прорыв по всем направлениям

Псковская область за последние 5 лет сделала прорыв в развитии по всем направлениям. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразила глава Псковского района Наталья Федорова, комментируя отчет главы региона о деятельности правительства области за 2022 год. Доклад Михаил Ведерников зачитал на сессии областного Собрания 1 июня.
Глава Псковского района отметила, что высоких результатов удалось добиться в сфере образования: в области ремонтировали и строили школы, детские сады, открывали «Точки роста». Огромный прорыв, по ее наблюдениям, произошел в сфере цифровизации. «Дети, действительно, учатся в прекрасных современных условиях. Мы и не мечтали о таком в своем детстве, а им только развивайся и развивайся, для этого есть все возможности», - поделилась мнением Наталья Федорова.
Также она упомянула достижения в сфере здравоохранения — строительство ФАПов, ремонт поликлиник. По ее мнению, обновленные объекты позволят привлекать новых специалистов.
Другие важные достижения, продолжила Наталья Федорова, — реставрация храмов, привлечение туристов, реализация нацпроектов, ремонт дорог. Отдельно она упомянула значимость для Псковского района вхождения в особую экономическую зону «Моглино» завода «Титан-Полимер». Кроме того, глава Псковского района обратила внимание на развитие сферы ЖКХ, транспортной доступности, напомнила про появление двух новых катеров для сообщения с Талабскими островами,
«Если проходить по всем направлениям, у нас везде есть динамичное развитие. Это очень радует», - заключила Наталья Федорова.