Общество

Наталья Федорова: Псковская область сделала прорыв по всем направлениям

Псковская область за последние 5 лет сделала прорыв в развитии по всем направлениям. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразила глава Псковского района Наталья Федорова, комментируя отчет главы региона о деятельности правительства области за 2022 год. Доклад Михаил Ведерников зачитал на сессии областного Собрания 1 июня.

«Хорошие впечатления от самой структуры отчета: сравнение очень наглядно показало, насколько наша область сделала прорыв, сделала движение вперед благодаря сильном лидеру, его неутомимости, огромной трудоспособности, умению сплотить вокруг себя сильную команду. Это, конечно, привело к, действительно, очень хорошим результатам», - сказала Наталья Федорова.

Глава Псковского района отметила, что высоких результатов удалось добиться в сфере образования: в области ремонтировали и строили школы, детские сады, открывали «Точки роста». Огромный прорыв, по ее наблюдениям, произошел в сфере цифровизации. «Дети, действительно, учатся в прекрасных современных условиях. Мы и не мечтали о таком в своем детстве, а им только развивайся и развивайся, для этого есть все возможности», - поделилась мнением Наталья Федорова.

Также она упомянула достижения в сфере здравоохранения — строительство ФАПов, ремонт поликлиник. По ее мнению, обновленные объекты позволят привлекать новых специалистов.

Другие важные достижения, продолжила Наталья Федорова, — реставрация храмов, привлечение туристов, реализация нацпроектов, ремонт дорог. Отдельно она упомянула значимость для Псковского района вхождения в особую экономическую зону «Моглино» завода «Титан-Полимер». Кроме того, глава Псковского района обратила внимание на развитие сферы ЖКХ, транспортной доступности, напомнила про появление двух новых катеров для сообщения с Талабскими островами,

«Если проходить по всем направлениям, у нас везде есть динамичное развитие. Это очень радует», - заключила Наталья Федорова.