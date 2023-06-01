Общество

Тыквы посадили на территории мемориального музея-усадьбы Софьи Ковалевской

22 тыквы разных сортов посадили на территории мемориального музея-усадьбы С. В. Ковалевской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

На фото урожай 2022 года. Фото здесь и далее: мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской

«Тыквы на этот сезон посажены. 22 тыковки разных сортов: мускатная витаминная, медовый десерт, ушики кури, чёрный желудь, скарчук суприм, деликата зеппелин, фоцифолия, тейбл квин буш, крем оф кроп, свит дамплинг. Будем ухаживать, выращивать, удивлять и радовать наших посетителей разнообразием форм и расцветок», - рассказали в учреждении.

Ранее сообщалось, что в теплицах Псково-Печерского монастыря начали формироваться плоды томатов.