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Общество

Сварщики в Псковской области могут зарабатывать до 138 тысяч рублей

01.06.2023 21:08|ПсковКомментариев: 1

В 2023 году российские работодатели открыли 37,2 тысячи вакансий для сварщиков, по сравнению с прошлым годом их количество выросло на 18%. Наиболее высокий спрос на данных специалистов зафиксирован в Республике Башкортостан – с января по май 2023 здесь было открыто 5,4% от всех вакансий для сварщиков в России. На втором и третьем местах – Челябинская и Свердловская области (по 5%), сообщают эксперты hh.ru.

Из регионов СЗФО в топ-15 попал Петербург (6 место по стране по спросу на сварщиков). При этом в целом на Северо-Западе страны с начала года работодателям потребовалось более 3 300 сварщиков. Это на 109% больше, чем в январе-мае 2022 года. На Псковскую область приходится порядка 4% вакансий для сварщиков в СЗФО. В данном случае спрос на этих специалистов в области растёт: +241% новых вакансий по сравнению с прошлым годом.

В разрезе отраслей больше всего в сварщиках сейчас нуждаются компании из строительной отрасли, на них приходится 16% от всех актуальных в этом году вакансий. Далее – компании из направления «Металлургия, металлообработка» (12%), «Тяжелое машиностроение» и «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (по 8%), «Автомобильный бизнес» (7%), «Услуги для бизнеса» (5%), «Добывающая отрасль» (3%).

Медианная предлагаемая зарплата для сварщиков в России в этом году достигла 75 тысяч рублей, однако, во всех регионах страны максимальные зарплатные предложения для них превышают 100 тысяч рублей.

По данным сервиса «Люди в цифрах», наиболее высокий диапазон зарплат для сварщиков зафиксирован в Ямало-Ненецком АО (123 494 - 180 000 рублей). Помимо этого, в списке регионов, где «вилка» предлагаемых зарплат начинается от 100 тысяч рублей и выше - Республика Мордовия (100 000 - 132 184 руб.), Забайкальский край (103 448 - 172 414 руб.), Республика Саха (Якутия) (114 943 - 189 655 руб.), Смоленская область (102 586 - 138 552 руб.), Астраханская область (101 149 - 172 414 руб.).

В регионах СЗФО на самые высокие зарплаты могут рассчитывать сварщики из Республики Коми (до 198 000 рублей), Калининградской области (до 172 000) и Мурманской области (до 169 000). В Псковской области сварщик может заработать до 137 931 рубля.

Какие зарплаты предлагают сварщикам в регионах Северо-Запанного ФО (2023 год, данные сервиса «Люди в цифрах»)

Санкт-Петербург

74 000 - 114 943

Вологодская область

70 000 - 143 999

Ленинградская область

70 000 - 134 483

Мурманская область

80 000 - 169 540

Архангельская область

68 966 - 166 000

Псковская область

81 845 - 137 931

Новгородская область

80 460 - 147 126

Республика Карелия

66 379 - 146 552

Калининградская область

49 569 - 172 414

Республика Коми

109 080 - 198 851

Одна из причин высокого уровня зарплат для сварщиков – большая доля вахтовых вакансий, на них приходится 41% от всех предложений о работе для них, причем за год количество вакансий с «вахтой» выросло на 7%. Кроме того, работодатели предпочитают нанимать опытных специалистов – 66% вакансий предполагают наличие у кандидатов опыта от 1 до 3 лет, еще 25% - от 3 до 6 лет, 1% - более 6 лет. И только 7% предложений доступны для кандидатов без опыта.

Теги: #трудоустройство
Источник: Псковская Лента Новостей
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