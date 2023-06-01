Общество

Заморозки и высокую пожарную опасность прогнозируют в Псковской области с 2 по 4 июня

Заморозки и высокую пожарную опасность прогнозируют в Псковской области с 2 по 4 июня, сообщает Гидрометцентр России.

В Карелии, в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях ожидаются заморозки с 2 по 4 июня. Температура ночью может опуститься до -4°С.

Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность также в эти дни в Мурманской, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Калининградской областях, на западе Коми, востоке Волгоградской области, в Астраханской области, на востоке Калмыкии, в восточной половине Приволжского, в Уральском федеральных округах, на юго-западе Сибирского федерального округа, в центральных районах Красноярского края, Тыве, Иркутской области, Забайкальском крае, на востоке Бурятии, юге Якутии и севере Хабаровского края, в Магаданской области.