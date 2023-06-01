Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Счастливое материнство
программная статья лидера ЛДПР
Новый автосалон «Лидер-Авто» в Пскове
перевозки между Таллином и Псковом
Топ уютных летних террас Пскова
трудяга на отдыхе
2ГИС 10 лет в Пскове
Надежные стоматологии Пскова
«Опальное» время
«Истфакт» Линия Сталина
Муниципальная реформа три четверти пути
Господин Рейтингомер
Пицца в Гдове: мечта или реальность?
Эко-фасады из керамогранита
агростартап от морковки до коровки
 
 
 
ещё Общество 01.06.2023 07:171 Синоптики объяснили причину заморозков в Псковской области 02.06.2023 10:190 В России предложили ужесточить учет наследства при банкротстве 02.06.2023 10:060 Наталия Соколова: Губернатор обозначил масштабные планы на перспективу 02.06.2023 09:300 Глава Опочецкого района: Псковская область достигла прорыва благодаря командной работе 02.06.2023 09:300 Спрос на приставки «Тетрис» в РФ вырос в два раза 02.06.2023 09:150 Какую черешню лучше не покупать, объяснили эксперты
 
 
 
Самое популярное 27.05.2023 10:060 Два дрона-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию в Псковской области 30.05.2023 16:010 Как подготовиться к Троице: советы, приметы и символы 27.05.2023 09:412 Взрыв повредил административное здание нефтепровода в Псковской области 01.06.2023 07:560 Пьяный водитель с голым торсом сбил полицейского в Пскове. ФОТО 28.05.2023 13:110 Мусорный бак у ресторана «Калейдоскоп» в Пскове поджег восьмилетний ребенок
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Какую черешню лучше не покупать, объяснили эксперты

02.06.2023 09:15|ПсковКомментариев: 0

Неравномерный окрас у черешни — сигнал к тому, что она не лучшего качества, при этом сухой «хвостик» говорит о том, что ягоды уже давно лежат и окажутся не сочными, сообщили в Роскачестве.

«В зависимости от сорта цвет черешни может быть и желтым, и розовым, и бордовым, и почти черным. Таким образом, сам цвет не говорит о спелости. Однако неравномерный окрас может свидетельствовать о не самом высоком качестве ягод. Возможно, при сборке срывали и вызревшие, и недозревшие ягоды», — приводит слова экспертов РИА Новости.

В организации подчеркнули, что состояние черешков также может стать хорошим ориентиром при выборе: если они стали бурыми и сухими, то это говорит о том, что черешня долго хранилась и уже утратила свою сочность.

«Состояние ягод — тоже важный признак. Ягоды не должны быть засохшими и завалявшимися, а также лопнувшими; повреждения, помятые и побитые бока у свежей черешни отсутствуют», — добавили там, напомнив, что черешню следует обязательно промывать перед употреблением, а хранить в холодильнике.

При этом, во время выбора зелени в магазине, в Роскачестве посоветовали оценить ее внешний вид, поскольку цвет должен быть ярким и насыщенным, а также не должно быть признаков порчи, гниения и повреждений.

«Если есть возможность, лучше выбрать вариант в горшочке, а не в пленке. Так как зелень с корнями в земле сможет сохранить свежесть дольше», — уточнили в организации.

А хранить ее, как и черешню, следует в холодильнике, обязательно промывая, но не весь пучок сразу, а именно столько, сколько планируете употребить — это поможет уберечь зелень от увядания.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли инициативу об обязательном привлечении школьников к общественно-полезному труду?
В опросе приняло участие 197 человек
02.06.2023, 10:190 В России предложили ужесточить учет наследства при банкротстве 02.06.2023, 10:060 Наталия Соколова: Губернатор обозначил масштабные планы на перспективу 02.06.2023, 09:550 Подрядчик получил аванс за капремонт дома в Пскове и не вышел на работу 02.06.2023, 09:490 Медаль Невского вручил губернатор Псковской области Александру Козловскому
02.06.2023, 09:390 Виртуальную экскурсию по Великим Лукам показал телеканал ТВЦ 02.06.2023, 09:300 Глава Опочецкого района: Псковская область достигла прорыва благодаря командной работе 02.06.2023, 09:300 Спрос на приставки «Тетрис» в РФ вырос в два раза 02.06.2023, 09:150 Какую черешню лучше не покупать, объяснили эксперты
02.06.2023, 09:040 14 ответов на вопросы о вырубке в Пскове деревьев 02.06.2023, 09:010 Два беспилотника атаковали ряд объектов ТЭК ночью в Смоленской области 02.06.2023, 09:000 Патриарх наградил псковского писателя Игоря Смолькина знаком «За вклад в развитие русской литературы» 02.06.2023, 08:450 В России этом году сформируют две армии и новые подразделения ВС
02.06.2023, 08:350 Опасное вождение на Октябрьском проспекте обсуждают псковичи в Сети 02.06.2023, 08:110 Основной государственный экзамен по иностранному языку пишут девятиклассники 2 июня 02.06.2023, 07:532 Врач назвала вредные продукты, которые на самом деле полезны 02.06.2023, 07:340 О мошенничестве с использованием почтовых ящиков предупредили россиян
02.06.2023, 07:170 Заморозки и высокую пожарную опасность прогнозируют в Псковской области с 2 по 4 июня 02.06.2023, 07:000 Младенцы-аллергики могут остаться без специального питания 01.06.2023, 22:440 Главку башни Святых ворот устанавливают реставраторы в Псково-Печерском монастыре 01.06.2023, 22:260 Объемы производства продуктов в Псковской области снизились на 7%
01.06.2023, 22:240 Более семи тысяч псковских семей потратили маткапитал на учебу детей 01.06.2023, 22:221 Еще 15 км трассы Великие Луки – Усвяты отремонтируют в этом году по нацпроекту 01.06.2023, 22:200 Псковский детский фонд поздравил своих подопечных с праздником 01.06.2023, 22:130 Отдых за границей для российских путешественников стал значительнее дороже - АТОР
01.06.2023, 22:090 Жители и гости Пскова смогут бесплатно посетить музей-квартиру Спегальского 3 июня 01.06.2023, 22:040 В Псковской области стартовала акция «Юный путешественник — 2023» 01.06.2023, 21:560 Организаторы Дней Пушкинской поэзии готовятся к встрече гостей в Михайловском 01.06.2023, 21:450 Профилактическую беседу провел полицейский в моглинской школе
01.06.2023, 21:340 Россиянин отказался извлекать пулю, которая находится в его мозге более 30 лет 01.06.2023, 21:260 Фонд «Защитники Отечества» в Пскове принял первых посетителей 01.06.2023, 21:170 Псковский театр драмы представил последнюю афишу сезона 01.06.2023, 21:082 Сварщики в Псковской области могут зарабатывать до 138 тысяч рублей
01.06.2023, 21:000 Почти 300 детей приняли участие в праздничных мероприятиях Псковского музея-заповедника 01.06.2023, 20:413 Туроператоры ожидают увеличения количества поездок на курорты России летом 01.06.2023, 20:320 Театрализованную программу «Ехал на ярмарку Ванька-купец…» покажут гостям Дней Пушкинской поэзии 01.06.2023, 20:200 Мастер-класс по воркауту провели для воспитанников школы-интерната в Пскове
01.06.2023, 20:100 Движение транспорта по участку 2-й Песочной улицы закроют в Пскове с 5 по 16 июня 01.06.2023, 20:070 Церемония вручения муниципальной премии «Золотые паруса» состоялась в Великих Луках 01.06.2023, 19:550 Михаил Ведерников обсудил с Наталией Соколовой новые вызовы в сфере защиты прав и интересов детей 01.06.2023, 19:480 Какой объем работы за день выполнили коммунальные службы Великих Лук, рассказали в администрации
01.06.2023, 19:440 В России стало дешевле удерживать старых сотрудников, чем искать новых — эксперт 01.06.2023, 19:360 «Единая Россия» утвердила итоги предварительного голосования 01.06.2023, 19:300 В России выпустили в обращение памятные монеты «Смешарики» 01.06.2023, 19:270 Глава Новосокольнического района: За период работы Михаила Ведерникова в Псковской области произошло много продуктивных перемен
01.06.2023, 19:080 МВД опубликовало видеозапись погони со стрельбой в Пскове 01.06.2023, 19:020 Дновский район участвует в федеральном проекте «Мои финансы» 01.06.2023, 18:540 Лекция про псковский монастырь пройдет в храме Александра Невского 01.06.2023, 18:530 Финалисты «Школьной классики» завтра утром начнут репетиции в «Михайловском»
01.06.2023, 18:480 Глава Локнянского района - о работе правительства региона: Мы видим значительные перемены во всех сферах деятельности 01.06.2023, 18:412 Выставку «Видел я трех царей. Пушкин и самодержавие» представили в Пскове. ФОТО 01.06.2023, 18:302 В России зафиксировали рост заболеваемости ВИЧ среди сельских жителей 01.06.2023, 18:103 Глава реготделения Союза женщин РФ: Псковской области повезло с губернатором
01.06.2023, 17:560 Тыквы посадили на территории мемориального музея-усадьбы Софьи Ковалевской 01.06.2023, 17:420 Ипотека в 2023 году: новые правила игры 01.06.2023, 17:360 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 1 июня 01.06.2023, 17:311 Следователи обследовали место обнаружения останков узников концлагеря в Дновском районе
01.06.2023, 17:240 «Фестиваль первых» организовали в Детском парке в Пскове. ФОТО 01.06.2023, 17:130 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о цензуре 01.06.2023, 17:122 Наталья Федорова: Псковская область сделала прорыв по всем направлениям 01.06.2023, 17:081 Туризм поддержал потребительскую активность в Псковской области
01.06.2023, 17:030 Александр Котов об отчете губернатора и взаимодействии фракций с правительством 01.06.2023, 17:001 В Пскове могут появиться новые пляжи 01.06.2023, 16:581 Галина Неваленная: Отчет губернатора - знаковое событие для всей нашей области 01.06.2023, 16:540 Форум молодых семей проведут в центральном сквере Пскова
01.06.2023, 16:521 Так было. Так есть. И так будет 01.06.2023, 16:460 До +16 градусов и ночные заморозки прогнозируют в Псковской области 2 июня 01.06.2023, 16:441 Александр Борисов: Желаю команде Михаила Ведерникова не сбавлять набранный темп 01.06.2023, 16:380 Цветы, грибы и ягоды: что постили псковичи накануне лета
01.06.2023, 16:291 Псковская психиатрическая больница разыскивает сторожа 01.06.2023, 16:290 Партнером финансовой платформы Банки.ру стал МегаФон 01.06.2023, 16:223 Борис Елкин: Губернатор вносит огромный вклад в развитие Пскова 01.06.2023, 16:131 Средняя площадь квартир по программе «семейная ипотека» составила 55 квадратных метров
01.06.2023, 16:060 Вредные бактерии нашли в произведенной в Пскове куриной колбасе 01.06.2023, 15:550 Антон Минаков: В сегодняшних реалиях правительство области работает эффективно 01.06.2023, 15:410 Праздник для детей устроили в детской областной больнице в Пскове 01.06.2023, 15:290 Дети в Пскове могут посетить аквапарк бесплатно 1 июня
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru