Псковичи назвали важнейшие составляющие финансовой компенсации за работу

Кроме зарплат и премий, для жителей Псковской области важно, чтобы работодатели страховали работников – этот формат финансовой компенсации оказался на втором месте по популярности у опрошенных горожан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.
Опрос местных соискателей и работающих жителей Псковской области показал, что для подавляющего числа респондентов (98%), кроме зарплаты, также важны премии и мотивационные денежные бонусы. Это важнейшая составляющая денежной компенсации за труд и ежедневную работу.
При этом на втором месте по важности для респондентов оказалось страхование (в том числе ДМС) – этот формат финансовой компенсации выбрали более половины опрошенных местных жителей (62%). А для 38% этот формат денежной поддержки работников не важен.
На третьем месте по важности для трудящихся оказались различные дополнительные привилегии, такие как компенсация питания, бесплатные напитки, а также организация досуга и отдыха работников за счёт компании. Такой формат поддержки важен для 49% опрошенных.
Для разных возрастных групп форматы финансовой компенсации важны по-разному. Так, для 25-34-летних страхование жизни от несчастного случая на работе и ДМС более важно, чем для 55-летних работников (60% против 52%). А вот финансовая компенсация досуга, питания и отдыха более важны для молодых работников, чем для людей старшего возраста (52% против 34%).
Ответы, насколько для псковичей важны следующие компоненты компенсации, в зависимости от возраста респондентов, 2023 год:
|
Финансовая компенсация (зарплата, премии)
|
Страхование
|
Дополнительные привилегии (например, бесплатное питание, напитки, организация досуга)
|
да
|
нет
|
да
|
нет
|
да
|
нет
|
18-24
|
98%
|
2%
|
57%
|
43%
|
52%
|
48%
|
25-34
|
99%
|
1%
|
60%
|
40%
|
50%
|
50%
|
35-44
|
99%
|
1%
|
56%
|
44%
|
45%
|
55%
|
45–54
|
99%
|
1%
|
59%
|
41%
|
37%
|
63%
|
55 и старше
|
97%
|
3%
|
52%
|
48%
|
34%
|
66%
Между тем ответы респондентов в зависимости от пола также подсвечивают разные потребности работников. Так, женщины чаще мужчин отмечают, что для них ценно страхование жизни и ДМС со стороны работодателей (59% среди женщин против 56% среди мужчин). Также женщины чаще, чем мужчины хотят получать от работодателей компенсацию питания и отдыха. При этом денежная компенсация работы важна респондентам обоих полов (99% среди женщин и 98% среди мужчин).