Общество

Псковичам доступны 17 муниципальных услуг в электронном виде

Жителям города Пскова доступны в электронном виде 17 муниципальных услуг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Псковичи могут дистанционно получить разрешение на осуществление земляных работ или на ввод объекта в эксплуатацию, встать на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении.

Полный список муниципальных услуг по ссылке.

«Госуслуги – проще, чем кажется! Через портал можно получить услуги налоговой службы, МВД, УФМС, Социального фонда и других ведомств. Например, оплатить налоговую задолженность, оформить загранпаспорт, оплатить штраф ГИБДД, записаться на прием к врачу. Электронные госуслуги экономят время, держат в курсе и помогают исправить ошибки, дают возможность отслеживать статус поданных запросов, а также в любое время мгновенно обратиться в службу поддержки», – отметили в администрации.

Найти нужную услугу на сайте помогает интерактивный помощник Робот Макс.