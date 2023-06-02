Общество

Онкозаболевания с начала года в ходе диспансеризации выявили более чем у 100 псковичей

Почти 32 тысячи жителей Псковской области с начала года прошли первый этап диспансеризации, чуть более пяти тысяч были направлены на второй этап. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона, по итогам диспансеризации у 117 человек выявили онкологические заболевания 1 и 2 стадии.

«Диспансеризация - это комплекс профилактических мероприятий, который включает в себя как плановый медицинский осмотр, так и ряд дополнительных методов обследования. Все они преследуют главную цель - оценить общее состояние здоровья человека, а также на самом раннем этапе выявить возможные проблемы, например хронические заболевания, о которых еще не знает пациент, и предпринять меры для их профилактики», - напомнили в правительстве.

Стоит отметить, что на дополнительное обследование направляются не все, а лишь те граждане, которые нуждаются в уточнении диагноза заболевания.

В рамках бесплатной диспансеризации проводятся онкоскринингри. Скрининг помогает врачам выявить некоторые виды рака на ранних стадиях, что способствует установлению своевременного лечения. К моменту появления симптомов, рак уже может распространиться на другие ткани, что хуже поддается терапии и ухудшает прогноз заболевания.

У мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет берут анализ крови на определение уровня простатспецифического антигена. Женщины проходят маммографию — рентгеновское исследование с целью раннего выявления патологии молочной железы — в возрасте от 40 до 75 лет включительно 1 раз в 2 года; осмотр врачом-гинекологом; врач также берет мазок с шейки матки на цитологическое исследование — в возрасте от 18 до 64 лет включительно 1 раз в 3 года.

Существуют и общие исследования для мужчин и женщин: исследование кала на «скрытую кровь» с целью выявления патологии желудочно-кишечного тракта — в возрасте от 40 до 64 лет включительно 1 раз в 2 года, в возрасте от 65 до 75 лет включительно 1 раз в год; осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов.

В правительстве добавили, что получить направление на профилактический осмотр легко — достаточно записаться через сервис «Мое здоровье» на портале «Госуслуги» или по телефону поликлиники. В поликлинике для прохождения профилактических мероприятий понадобится только паспорт и полис ОМС.