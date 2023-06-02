Общество

Алексей Севастьянов: Реконструкция здания бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове выходит на завершающий этап

Реконструкция здания бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове выходит на завершающий этап. Об этом заявил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов в ходе визита на объект губернатора Михаила Ведерникова, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

Регулярные городские выезды губернатора Михаила Ведерникова совместно с главой Пскова Борисом Елкиным и представителями областного депутатского корпуса вошли в нормальную, рабочую традицию – обратил внимание депутат Собрания Алексей Севастьянов, комментируя итоги осмотра нескольких объектов на территории его избирательного округа.



«Реконструкция здания бывшего кинотеатра «Октябрь» на площади Ленина в Пскове, где разместится современная библиотека, выходит на завершающий этап, - рассказал о первой «остановке» совместного рабочего выезда Алексей Севастьянов. - Общестроительные работы выполнены уже более чем на 90%, поэтому свет в конце туннеля виден, и это радует».

Пройдя пешком до Финского парка, губернатор и сопровождающие его лица, осмотрели две новые детские площадки и пообщались с отдыхавшими там горожанами. «По настроению детей и их родителей мы убедились, что игровые комплексы востребованы. Сколько позитивных добрых слов было сказано!» - поделился депутат. Игровые комплексы, закупленные на средства областного бюджета, по словам Алексея Севастьянова, рассчитаны на детей разных возрастов. Это позволяет и малышам, и ребятам постарше занять себя, а родителям – не волноваться за их безопасность.

Новая детская площадка с мягким покрытием, многочисленными игровыми элементами и зоной отдыха для родителей установлена и в Детском парке. Общая стоимость трёх площадок составляет 17 млн рублей.

«Я думаю, город масштабирует эту практику, и в наших микрорайонах, других общественных пространствах начнут появляться вот такие же комплексные, современные, безопасные и очень симпатичные детские площадки», - подытожил Алексей Севастьянов.