Общество

Около 180 человек покусали клещи в Псковской области за неделю

176 человек обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей за неделю, с 25 по 31 мая, в том числе 43 ребенка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Напомним, первый случай присасывания клеща в 2023 году был зарегистрирован 26 марта, тогда как в 2022 году – 31 марта.

По состоянию на 31 мая в сравнении со среднемноголетними недельными данными с начала сезона по поводу присасывания клещей количество обращений (1014 человек) снизилось на 28,6%, количество детей (275 человек) снизилось на 27,7 %.