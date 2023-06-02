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Анастасия Повторейко о необходимости повальной противоклещевой вакцинации

Наступило лето. Грибники, ягодники, рыбаки, охотники и просто любители отдыха на природе стали проводить больше времени в лесу, но не стоит забывать об опасностях, которые подстерегают в высокой траве, в кустах и на деревьях. Речь, конечно, идет о клещах — мелких членистоногих, жаждущих впиться в плоть жертвы, способных переносить возбудители страшных инфекций.

Как часто в Псковской области выявляют зараженных клещей? Какие возбудители болезней они чаще всего переносят? Насколько эффективна вакцинация? На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM» (102.6 FM) ответила главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный пульмонолог Псковской области, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко.

Почему клещи опасны

- Анастасия Викторовна, давайте начнем с азов. Какие возбудители болезней переносятся клещами?

- Клещи — переносчики многих микроорганизмов, и по основным микроорганизмам порядка 13 возбудителей. Если до недавнего времени мы знали только о клещевом энцефалите и о клещевом боррелиозе, то с 1998 года уже обнаружены такие возбудители, как эрлихиоз, с 2002 года — анаплазмоз. По последним данным, мы увидели еще одного возбудителя, что нас в этом сезоне очень пугает.

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- Как часто клещи переносят возбудителей инфекций?

- Данные по результатам тестирования клещей за период с марта 2023-го года: в наших лабораториях (я напомню, что у нас две мощные лаборатории в городе Пскове, а в Великих Луках — собственная лаборатория, которая непосредственно принимает материал клеща, кровь пациента) обследуют методами ПЦР и ИФА. В тех случаях, когда мы не видим клеща, то есть пациент, например, его сорвал или уничтожил до прибытия, у нас есть методики определения возбудителя в крови в последующем. Так вот, за период двух с половиной месяцев в городе Пскове обратилось 668 человек, 135 — в филиал в Великих Луках. Методом ПЦР было обследовано 543 клеща, 115 из них положительных. То есть порядка 21% от общего числа обследованных клещей. Обращаю внимание, что клеща нам не всегда приносят, не всегда пациент инициирует обследование клеща.

Клещевая статистика в Псковской области

- Есть ли статистика по районам — где в Псковской области наиболее часто людей кусают клещи?

- По зонам, опять же, отвечаю только за свою лабораторию: основная масса клещей, снятых с людей, относится к Псковскому району, городу Пскову. Обычно это все-таки дачные участки, собственные территории. Но бывают и общественные места. А также город Великие Луки, Стругокрасненский, Дедовичский, Гдовский, Себежский, Пушкиногорский, Островский районы.

- Какие инфекции в основном переносятся?

- В клещах методом ПЦР обнаружено в 98 случаях боррелиоз. Эрлихиоз в 13 случаях. И что нас удивило в этом сезоне: мы впервые взяли дополнительную тест-систему на клещевой риккетсиоз. Обследовано было 4 клеща, из них 4 оказались положительными. То есть в этом году мы фиксируем нового возбудителя, передаваемого клещами.

Имеют место удивительные сочетания, так называемые миксы: боррелий и эрлихий. И в этом сезоне уже такой случай зафиксирован. Кроме клещей, мы обследуем цельную кровь методом ПЦР. Всего обследовано 125 образцов, выявлены случаи клещевого боррелиоза.

Также зарегистрирован первый в нашей лаборатории случай клещевого энцефалита. Причем он подтвержден методом ИФА, то есть клеща не было, пациент обратился непосредственно после укуса. И методом ИФА мы подтвердили случай клещевого энцефалита.

Я провела статистику за 2022 год. Методом ПЦР за весь период были обследованы 1 192 клеща, из них 858 клещей и 334 цельной крови. Был выявлен один случай клещевого энцефалита непосредственно в клеще, то есть в тот момент, когда пациент инициировал обследование клеща. И один случай был также после укуса.

189 было боррелий, девять клещей были заражены анаплазмозом, семь клещей — эрлихиозом. И также следует отметить случаи сочетания инфекции. Семь подтвержденных случаев миксов боррелий и эрлихий. Четыре случая боррелии и анаплазма. В целом количество зараженных за 2022 год — 18% от общего числа обследованных пациентов. На этом сделала акцент, потому что до сих пор не каждый укушенный понимает серьезность произошедшего с ним и риски того, что есть инфекции, которые носят волнообразный характер и может переходить в хроническое течение. Например, хронический боррелиоз. Случаи боррелиоза, которые мы фиксируем, могут носить непредсказуемый характер, и грозность этих проблем достаточно серьезная.

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Угрозы для домашних животных

- Проблема, действительно, серьезная. Что посоветуете жителям Псковской области, которые сталкиваются с клещами?

- Призыв — однозначно не игнорировать укус клеща. Ни в коем случае его не удалять самостоятельно, потому что неправильное удаление порой способствуют дополнительному инфицированию. И, конечно же, уничтожение клеща. Не пытаться его раздавить своими собственными руками даже при снятии, например, не с себя, а с животного. Как пример, у нас были случаи заражения, когда человек снимал клеща у своего животного, раздавливал и заражался в связи с микротравмами.

- А насколько опасны укусы клещей для домашних животных?

- Да, хочу обратить внимание на болезни клещей, которые инфицируют животных. Также очень настораживающие симптомы, их опять же игнорировать нельзя. Для животных также опасен боррелиоз, для животных опасен эрлихиоз. И есть очень грозные болезни, например — пироплазмоз. Они поддаются лечению. Но есть болезни, которые, к сожалению, являются практически стопроцентно летальными.

Поэтому игнорировать обследование клеща однозначно не следует. Клинику, которая следует за укусом клещей, точно игнорировать нельзя. Поэтому рост, который произошел в 2023 году, по выявляемости, нас, как специалистов, очень настораживает. Цифры говорят сами за себя. Высокий процент выявляемости, миксы, которые стали фиксироваться, это очень плохой прогностический признак.

Повальная вакцинация

- Есть ли какие-то меры профилактики?

- Профилактика всем известна. Я хочу сделать акцент на противоклещевой вакцинации. Она очень актуальна в нашем регионе. Это не только любители леса, рыбаки, охотники, но и также дети — в обязательном порядке к этому нужно подходить очень серьезно. В ближайшие дни, я очень надеюсь, мы сможем получить лицензию и, наконец, откроем центры профилактики, которые позволят подготовиться правильно, своевременно к летне-весеннему сезону. Вакцинации в нашем регионе быть, практически со стопроцентным охватом.

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- На протяжении сезона есть ли пики активности клещей?

- В отношении клещевой инфекции и сезонности. Мы знаем, это весна, лето. Обычно пики приходят на весну, на ранней летний период. Но по ключевому энцефалиту есть особенность: вирусная нагрузка набирается по мере нарастания сезонности. То есть как раз-таки в летний период клещевой энцефалит наиболее опасен по максимальной вирусной нагрузке и наиболее тяжелые случаи как раз летом. Поэтому настороженность не теряется.

- Правда ли, что в жару клещи кусают реже?

- Да, действительно, при высоких температурах вероятность укуса клеща ниже. Но мы не забываем с вами о молоке, то есть не только укусы, но и пищевой путь передачи актуален — это употребление сырого молока коз, реже — коров, но все-таки тоже бывают случаи. И, повторяю, раздавливание, непосредственно уничтожение клеща, даже если это не вас укусили, неприемлемо, потому что инфицированность каждого клеща очень высокая. И мы каждому пациенту говорим, что каждого клеща нужно расценивать как потенциально инфицированного. Поэтому своевременная профилактика, вакцинация — жизненно необходимы. Надо беречь себя, окружающих, в том числе животных, защищаться от клещевых инфекций, потому что их достаточно много, и много клещей. Мы тот регион, который является неблагополучным по клещевым инфекциям и непосредственно по возбудителям. Клещ очень любит наш регион, поэтому актуальность очень высокая. Забывать не нужно. Говорим и будем говорить: надо обследовать себя, обследовать клеща и, конечно, защищаться от этих возбудителей.

Беседовала Любовь Кузнецова