Общество

Более 25% снятых с псковичей клещей оказались заражены боррелиозом

25,2% исследованных с начала сезона клещей в Псковской области поражены боррелиозом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций всего исследовано 548 клещей, из них снятых с пострадавших – 546 (за неделю – 383), из природных биотопов – два клеща.

Помимо боррелиоза, пораженность клещей инфекциями, представляющими опасность для человека, составила клещевым вирусным энцефалитом – 0%, моноцитарным эрлихиозом человека – 4,6%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,2%.

За неделю с 25 по 31 мая зарегистрировано 2 случая ИПК:

1 случай клещевого вирусного энцефалита у взрослого,

1 случай иксодового клещевого боррелиоза у ребенка.

Всего исследовано 546 клещей на клещевой вирусный энцефалит (КВЭ), 503 клеща на иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ).

За январь-апрель 2023 года вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 1165 человек, в том числе детей – 34, ревакцинировано 1531 человек, в том числе детей – 40.

В Пскове удаление клещей проводится в травматологическом пункте.