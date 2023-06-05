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Эко-игру «Поиск сокровищ» провели на детском фестивале в Пскове

05.06.2023 12:58|ПсковКомментариев: 0

Эко-игру «Поиск сокровищ» провели на детском фестивале в Пскове. Об этом сообщается в группе «Экомышление» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Экомышление» / «ВКонтакте»

Игра прошла в рамках городского фестиваля ко Дню защиты детей в парке у реки Псковы. «Несмотря на холод, дождь и ветер, мы не растерялись и смогли пообщаться и поиграть с 10 детьми и их родителями. В ходе игры дети узнали, что, оказывается, есть "сокровища" - полезные отходы, которые после переработки могут стать другими вещами или материалами. Рассказали ребятам, какие отходы перерабатываются, а какие упаковки стоит избегать», - отметили организаторы.

Как рассказал руководитель проекта «Экомышление», член экспертного совета Российского экологического движения и ведущий программы «Экосреда» на «ПЛН FM» (102.6 FM) Сергей Елизаров, игру проводили также в преддверии Дня эколога, которые отмечается 5 июня.

 

«Наша команда проекта "Экомышление" провели станцию "Экология". Всем детям предлагали сыграть в нашу игру "Сундук сокровищ". Максимально стараемся уделять внимание именно детям, подросткам и школьникам. Предложили вытащить тот или иной вид мусора и рассказать: перерабатывается он или нет, потом объяснить, так это или не так. Пообщались с друзьями и пришли к мнению, что дети, даже совсем юного возраста, довольно неплохо разбираются во вторсырье и рассказывают нам о том, что из пластика делается такая же бутылка, стекло может перерабатываться практически бесконечно, даже сумели выявить по макулатуре – если бумага засаленная, то ее уже перерабатывать нельзя. Отчасти связываем с тем, что проводим большую работу в рамках "Экомышления" в школах и детских садах, где подробно рассказываем, что такое мусор, из каких фракций он состоит», - отметил он.

Также Сергея Елизарова приятно удивили знания детей 5-7 лет.

«Дети 5-7 лет приятно удивили. Года три-четыре назад такого уровня знаний никто не показывал. Иногда бывает, что не все взрослые правильно отвечают, а их же дети исправляют», - уточнил он.

Теги: #экология #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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