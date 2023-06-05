Общество

Журналисты шести стран знакомятся с экономическим и культурным потенциалом Псковской области

В Псковскую область для знакомства с регионом прибыли журналисты иностранных государств. В составе группы — представители средств массовой информации Китая, Саудовской Аравии, Вьетнама, Узбекистана, Азербайджана и Республики Беларусь. Пресс-тур организован правительством Псковской области при поддержке МИД России.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Визит иностранных журналистов начался с посещения мемориала «Могила Неизвестного солдата» в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного правительства. Они почтили память бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны в борьбе с нацизмом, и возложили цветы к подножию монумента. Вместе с ними в церемонии приняли участие представители МИД России и управления протокола и внешних связей правительства Псковской области.

«Ожидаем, что будет очень интересная и содержательная поездка. В Пскове я в первый раз и меня очень интересует история этого древнего края, который кратно старше Москвы и Санкт-Петербурга. Знаю и про Михайловское, где жил поэт Александр Пушкин. Очень интересна и экономическая составляющая области. Хочется узнать, как развивается ваша экономика», — поделился корреспондент телекомпании «Общественное телевидение и вещание» из Азербайджана Фарид Акбаров.

Международных гостей в Псковской области ждет насыщенная программа. Журналисты иностранных информационных агентств, печатных изданий и телеканалов не только увидят уникальные памятники архитектуры из списка ЮНЕСКО в Пскове, главные достопримечательности Печорского района и Пушкинских Гор, но и ознакомятся с инвестиционным потенциалом региона. В плане поездки — посещение современных производственных площадок и особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино».