Общество

Большинство респондентов ПЛН поддерживают привлечение школьников к труду

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей (72,78%) полностью поддерживают инициативу об обязательном привлечении школьников к труду. Это следует из опроса, в котором приняли участие 360 человек.

Голосующие посчитали, что формировать правильное отношение к труду необходимо с детства. Ещё 8.89% скорее одобряют идею в том случае, если это ограничится уборкой класса и пришкольной территории.

Сомневаются в обоснованности такой деятельности учеников 1.39% опрошенных. Они посчитали, что вряд ли будет учитываться возраст и особенности здоровья детей.

Категорически против инициативы всего 15.56% опрошенных. Они убеждены, что дети в школе должны заниматься учёбой, а не уборкой. Около 1% (0.83%) респондентов испугала возможность привлечения детей к сельскохозяйственным работам.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: Поддерживаете ли идею об отмене домашних заданий для школьников?