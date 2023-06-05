Общество

Псковские школьники познакомились с криминалистической лабораторией

Сотрудники СУ СК РФ по Псковской области приняли участие во Всероссийской акции «Безопасность детства», которая стартовала на территории одной из школ в областном центре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Заинтересованные структуры и общественники в качестве профилактики и предупреждения чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними организовали несколько интерактивных площадок.

Площадка следственного управления СК России по Псковской области была представлена передвижной криминалистической лабораторией, где у ребят была возможность ознакомиться с техникой, применяемой при производстве следственных действий и попробовать себя в роли следователя.

Сотрудники госпожнадзора ГУ МЧС России по Псковской области рассказали ребятам о правилах пожарной безопасности, а сотрудники пожарно-спасательного подразделения продемонстрировали боевую одежду с пожарными машинами. Спасатели продемонстрировали водолазное снаряжение, макеты взрывоопасных предметов, ознакомили с работой кинологической службы. От УМВД России по Псковской области присутствовали сотрудники дорожно-патрульной службы, которые поговорили с ребятами о вопросах безопасности дорожного движения и бойцы подразделения специального назначения, которые рассказали об особенностях своей профессии.