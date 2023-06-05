Общество

Сельскохозяйственные предприятия Псковского района завершили весенний сев

Сельскохозяйственные предприятия Псковского района завершили весенний сев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковского района

По сравнению с 2022 годом площади под яровыми культурами увеличились на 1550 гектаров и составили почти 5,5 тысяч гектаров. Плановые показатели весеннего сева перевыполнены по всем видам культур, за исключением овощей открытого грунта.

В хозяйствах района посеяли 2 тысячи гектаров яровых зерновых, 700 гектаров рапса, 1460 гектаров кукурузы, посажено 222 гектара картофеля. Более 1 тысячи гектаров заняли посевы многолетних и однолетних трав. Все работы проведены в оптимальные агротехнические сроки, с хорошим качеством, что позволяет рассчитывать на высокий урожай, отметили в администрации.

В настоящее время работники отрасли растениеводства ведут обработку полей от сорняков и вредителей