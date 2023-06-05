Общество

«Всё сжирают и уничтожают»: медведки атаковали огороды дачников в Псковской области

Медведки атаковали огороды дачников в Псковской области. Об этом жители региона сообщили в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

«Совсем замучили медведки на огороде. Всё сжирают и уничтожают. Капусту подсаживала пять раз, лук-севок весь съели, про огурцы, кабачки, клубнику и картошку я вообще молчу. Может у кого-то есть эффективный способ борьбы с ними?» – написала пост в сообществе женщина.

В комментариях местной жительнице посоветовали найти средства от медведки в магазинах. «Я слушала, как начинает трещать как сверчок – ищу по звуку место. Надо найти в земле дырочки, откуда идёт звук, и туда закладывать эту кормежку-химию из пакетика, полить немного водой, чтобы снедь намокла и запахла, присыпать землёй. Так почти все лето нужно делать, несколько лет понадобится, чтобы вывести. После кормежки смотрите, они могут ползать по огороду, разрубайте, пока не очухалась», – написала огородница с опытом.

Женщина предположила, что вредителя могли занести на участок вместе с навозом.

Ещё несколько человек рекомендовали использовать яичную скорлупу. «Перемалываю в кофемолке (много) и сыплю везде: на картошку, когда сажаю и во все ямки на грядках», – поделились комментаторы.

Кроме того, местные жители предложили использовать от медведок хозяйственное мыло: разводить в воде и заливать норы.

Также прозвучал совет посадить цветы бархатцы вдоль грядок.