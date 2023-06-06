Общество

Профсоюзные «первички» хотят создать во всех хозяйствующих субъектах Псковской области

Профсоюзные «первички» хотят создать во всех хозяйствующих субъектах Псковской области. Такую договоренность планируется обговорить в рамках заключения нового регионального трехстороннего соглашения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов принимает участие в работе заседание Совета Ассоциаций территориальных объединений организаций профсоюзов Северо-Западного федерального округа. Работа Совета Ассоциаций стартовала сегодня, 6 июня, в Великом Новгороде.

Повестка заседания Совета Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов СЗФО достаточно насыщенная. Игорь Иванов выступит с докладом «О ходе реализации СОП "Псковский облсовпроф" мероприятий в рамках Года укрепления и развития социального партнёрства».

«Псковским облсовпрофом разработан план мероприятий по проведению Года укрепления и развития социального партнёрства в соответствии с уровнями социального партнерства. В течение этого года планируется провести ряд семинаров и круглых столов с членами профсоюзов отраслевых профсоюзных организаций, а также с председателями координационных советов профсоюзных организаций по теме "Социальное партнёрство вчера, сегодня и завтра"», - сообщил на заседании Игорь Иванов.

В докладе Игорь Иванов отметил успешное и плодотворное проведение внеочередной 27-й областной конференции профсоюзов, а также рассказал о стратегической сессии, которая состоялась в марте этого года. В рамках сессии обсудили социально-экономическую ситуацию в муниципальных образованиях, а также развитие профсоюзных организаций по отраслям.

«Большой блок работы сейчас будет направлен на заключение нового регионального трехстороннего соглашения, - отметил Игорь Иванов. - В этом году заканчивается действие регионального трёхстороннего соглашения. При разработке нового проекта регионального соглашения между правительством Псковской области, псковскими организациями профсоюзов и региональными объединениями работодателей Псковской области следует добавить в текст соглашения пункт с рекомендацией всем хозяйствующим субъектам Псковской области провести работу по созданию первичных профсоюзных организаций и заключению коллективных договоров между работниками и работодателем».

Также он отметил, что большая работа по укреплению социального партнёрства проводится в областных организациях отраслевых профсоюзов, а Псковский облсовпроф со своей стороны оказывает методическую и консультационную помощь областным организациям и профсоюзным комитетам при разработке и заключении коллективных договоров и соглашений.

«Надеемся на плодотворную работу в рамках Года укрепления и развития социального партнёрства», - подчеркнул Игорь Иванов.