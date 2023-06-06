Псковичей просят пройти опрос об изменении уровней высшего образования

Опрос на тему реформы высшего образования проводит Общероссийский народный фронт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили Псковском региональном исполкоме Народного фронта.
«Приглашаем всех нынешних студентов, будущих, преподавателей поучаствовать в опросе о реформе высшего образования. Мнение каждого важно, мнение каждого будет учтено!» - пригласили псковичей.
Опрос можно пройти по ссылке. Он анонимный, контактные данные предлагается указать по желанию.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023-2024 годов пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования. По нему предполагается, что в России будет базовое высшее образование, специализированное и аспирантура.