Общество

Недобросовестной признали компанию, которая не поставила уличные фонари для Порхова

В Реестр недобросовестных поставщиков внесли псковскую компанию «Профбетон», которая не поставила 62 фонаря для уличного освещения в Порхове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского УФАС.

«Псковская компания ООО "Профбетон" выиграла торги на поставку 62 светодиодных светильников для уличного освещения в городе Порхов. Сумма закупки составила 125 тысяч рублей. В целях исполнения контракта фирма предложила поставить другие светильники, с характеристиками, которые были значительно хуже заявленных в техзадании», - отметили в ведомстве.

Поставщик пояснил, что на момент подачи заявки товара с нужными характеристиками у него не было, но несмотря на это, он принял решение участвовать в торгах и снизил первоначальную цену на 69 %.

Заказчик - администрация Порхова - отметил, что уличное освещение в городе было необходимо для безопасности местных жителей, о чем даже было направлено коллективное письмо в адрес муниципалитета.

По причине того, что светильники так и не были поставлены, ООО «Профбетон» внесли в реестр недобросовестных поставщиков.