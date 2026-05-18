Свыше 2 млн ребят уже приняли участие в онлайн-олимпиаде «Безопасность начинается с тебя»

Количество участников всероссийской детской онлайн-олимпиады «Безопасность начинается с тебя» к настоящему времени превысило 2 млн дошкольников и учеников 1–11 классов. Это значительно выше показателя всей прошлогодней олимпиады, в которой приняли участие 1,8 млн ребят, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Газпром межрегионгаз Псков». 

Онлайн-олимпиада стартовала 14 апреля, ответить на вопросы можно до 29 июня. Мероприятие организовано МЧС России и образовательной платформой Учи.ру при участии ООО «Газпром межрегионгаз». 

Задания олимпиады направлены на формирование ключевых знаний и навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях в быту и на природе, помогают узнать, как вести себя при пожаре, утечке газа, на водоемах, если потерялись в лесу или в городе.

«Газ - очень важный, ценный ресурс, без которого сегодня трудно представить нашу с вами жизнь. Сетевое природное топливо безопасно, если им правильно пользоваться. Один из блоков олимпиады как раз посвящен данным вопросам, и он поможет школьникам и дошкольникам усвоить простые правила, чтобы обезопасить свой дом, себя и своих близких», - отметил главный инженер ООО «Газпром межрегионгаз» Александр Рогачев.

Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на платформе Учи.ру или авторизоваться в «Личном кабинете» с помощью логина и пароля. Все участники онлайн-соревнования получат электронный сертификат, грамоту или диплом, в зависимости от результата, а учителя — благодарственные письма. Задания олимпиады доступны на платформе Учи.ру до 29 июня.

