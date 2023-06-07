Общество

Расчистка участков Чудского озера начнется после окончания нерестового периода в Гдовском районе

В Гдовском районе после окончания нерестового периода начнется расчистка участков Чудского озера вблизи населенных пунктов Подборовье, Подолешье, Раскопель, Островцы и Спицино. Работа будет проведена в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

В настоящее время по итогам аукциона определен подрядчик, подписаны государственные контракты. Работы по расчистке водоема начнутся в середине июня.

Водные объекты освобождают от многолетних иловых отложений, которые препятствуют обновлению воды, удаляют древесный хлам, мусор, захламляющую водную растительность. Для компенсации потерь водных биоресурсов в малые водоемы Псковской области планируется вселить более 65 тыс. молоди судака или порядка 3,6 млн личинок щуки (двухнедельной молоди).

Проект планируется реализовать за 2 года. На эти цели в целом будет направлено более 55 млн рублей, большая часть — в этом году. Работы по расчистке позволят улучшить гидрографическую сеть и экологическое состояние Чудско-Псковского озера.

Работы по расчистке реки Псковы — еще один проект, который в 2024 году планируется реализовать в Псковской области в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Виды работ будут аналогичны работам по Чудскому озеру и направлены на охрану водного объекта. Ожидается, что протяженность расчистки составит свыше 7 км, объем расчистки и дноуглубления — свыше 67 тысяч кубических метров. Они стартуют в районе улицы Черемнова и Дальней набережной и далее вниз по течению до Финского парка.

Кроме того, в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на территории Псковской области ежегодно проходят мероприятия по очистке от бытового мусора берегов водных объектов «Вода России». Муниципальные образования самостоятельно определяют места уборки мусора, организуют и проводят экологические акции с участием волонтеров. В целом за четыре года акций в них приняло участие более 7,5 тысяч человек. Убраны берега водных объектов протяженностью 508 км. Только за апрель и май текущего года около 1,5 тысяч человек из 22 муниципальных образований области приняли участие в мероприятиях «Вода России». Убрано более 63 км береговой линии водных объектов Псковской области.