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Руководитель Росавтодора: Необходим индивидуальный подход в каждом регионе СЗФО

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Руководитель Росавтодора Роман Новиков заявил на заседании внутрифракционной группы «Единой России», что дорожное строительство в СЗФО имеет ключевое значение для развития регионов округа, а также необходим индивидуальный подход в каждом регионе – универсальных решений быть не может. Об этом сообщил депутат Государственной Думы девятого созыва Антон Мороз в своем канале в мессенджере Мах, который также принял участие в заседании.

Фотографии: Антон Мороз / Мах

Роман Новиков также рассказал о ключевых направлениях деятельности и основных задачах, стоящих перед Росавтодором: о реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», планах дорожного строительства и ремонта, финансировании регионов.

Также парламентарий в ходе заседания поднял вопрос, «который волнует и жителей региона, и коллег по фракции»: о наведении порядка о расходовании бюджетных средств. Как отметил Антон Мороз, дороги должны строиться и ремонтироваться ритмично, а не в авральном режиме в конце года.

«Такой подход – наш принцип работы, и добиваться его будем вместе с профильным ведомством. Благодарю Романа Новикова за открытый разговор и коллег по фракции за содержательную работу», — заключил парламентарий.

 

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Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Государственной Думы 9-го созыва.

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