115 лет назад был открыт Ольгинский мост через реку Великую в Пскове

Торжественное открытие и освящение Ольгинского моста через реку Великую в Пскове состоялось 12 ноября (30 октября) 1911 года. Мост через реку соединяет центр города с Завеличьем – самым густонаселенным районом.

Фотографии: Централизованная библиотечная система Пскова

В 1418 году псковская летопись впервые упоминает название этой местности на завеличенской стороне – Пароменье, то есть место, где причаливает паром. К XV веку Псков уже славился не только как город-воин, но и как город с развитыми внешними связями и торговлей, поэтому паромная переправа была очень важна. Но сообщение средневекового Пскова с Завеличьем осуществлялось не только благодаря парому: использовался для этих целей и плавучий мост, который псковичи стали ежегодно наводить с 1462 года после крупных побед над ливонцами. До этого иметь постоянную переправу через Великую представлялось горожанам опасным. В более же спокойные времена они оценили преимущества места для наведения моста: пологий спуск к реке на левом берегу и такой же удобный спуск на правом – от Торговой площади мимо Власьевских ворот.

Во второй половине XIX века вопрос замены плавучего Великорецкого, как его тогда называли, моста на постоянное сооружение стоял очень остро. Об устройстве моста в Пскове ходатайствовала и Псковская городская Дума. В ответ в 1873 году Министерство путей сообщения «распорядилось о составлении проекта и сметы на постройку этого моста за счёт Министерства». Через девять лет – в 1882 году – псковскому губернатору сообщили из Министерства внутренних дел, что в Министерстве финансов не видят возможности предоставить Пскову средства для строительства моста.

В очередном прошении от 1898 года городская Дума уже упирала на стратегическое значение моста – в связи с размещением войск на Завеличье. Это ходатайство поддержало военное ведомство. Годом позже Псков поставили в очередь на строительство моста, которое началось оно в 1909 году.

Автором проекта стал инженер Григорий Соловьёв. Подряд на производство каменных и земляных работ выиграла петербургская фирма опытного инженера Александра Лентовского, уже построившего в России 21 мост. Изготовлением и монтажом железных конструкций занялся Брянский завод.

30 октября 1911 года мост был сдан в эксплуатацию. В 1912 году с обеих сторон моста были установлены гранитные столбы с позолоченным кронштейнами для фонарей и с гербом Российской империи, а со стороны Завеличья — с гербом Псковской губернии.

За годы своего существования мост был взорван трижды: первый раз во время Гражданской войны в 1919 году и дважды во время Великой Отечественной войны – в 1941 году перед тем, как в Псков вошли немецко-фашистские захватчики, и в 1944 году, когда они отступали.

11 апреля 1945 года движение по мосту было восстановлено. В 1970 году взамен старого построили новый мост. И вот уже более полувека Ольгинский мост служит городу, являясь важной транспортной артерией.