Общество

Изъятый на границе стиральный порошок передали псковскому дому-интернату

Более 500 упаковок стирального порошка, геля для стирки, кондиционера-ополаскивателя для белья, средства для мытья посуды, очистителя зеркальных и стеклянных поверхностей и других чистящих средств передали сотрудники Псковской таможни Середкинскому дому-интернату. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: Псковская таможня

Сотрудники таможенного поста «Куничина Гора» при проведении контрольных мероприятий в отношении перемещаемого товара выявили недостоверное декларирование. В товаросопроводительных документах был указан неверный вес товара. Фактически перемещалось больше заявленного по документам на несколько центнеров.

Таможенники изъяли груз и провели проверочные мероприятия. После сбора таможенниками необходимой документации и ее предоставления в судебные органы, суд обратил товар в федеральную собственность, а Федеральная таможенная служба разрешила его безвозмездную передачу в социальный орган.

«Эти моющие и чистящие средства имеют сертификат качества и безопасности. Они пригодны для использования в социальных учреждениях. Нами собраны все документы, подтверждающие законность их безвозмездной передачи и применения», – отметила начальник отдела распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Псковской таможни Надежда Балюкова.