Общество

Профилактическую работу проводит региональное УФСИН с подучетными

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области в рамках предупредительно-профилактической деятельности проводят большой комплекс мероприятий, направленный на недопущение совершения осужденными, состоящими на учете, повторных правонарушений и преступлений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«Особое внимание уделяется работе с одной из самых уязвимых категорий граждан – несовершеннолетними. Ведь большинство преступлений, совершенных подростками, имеют возрастную мотивационную специфику. В этой связи сотрудники инспекции делают упор на воспитательную деятельность, организуя различные спортивные, культурно-досуговые акции, тематические занятия, встречи с интересными людьми. Цель – вовлечение молодого поколения в социально-позитивную среду и формирование полезного времяпровождения», - уточнили в ведомстве.

Так, представители великолукского межмуниципального филиала совместно с психологом подготовили и провели для подучетных познавательное мероприятие с посещением мастер-класса в детском технопарке «Кванториум». В рамках ведомственной акции, приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, состоящие на учете в Пустошкинском отделении УИИ, приняли участие в тематическом форуме и спортивном состязании «Лето в стиле ЗОЖ».

Мероприятия антинаркотической направленности прошли и в уголовно-исполнительной инспекции Пскова. Для разных категорий оступившихся граждан были проведены лекции и информационные беседы, подготовлена тематическая выставка, направленная на отказ от употребления вредных веществ, выработку негативного отношения к наркотикам и пропаганду здорового образа жизни.