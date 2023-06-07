Общество

Ремонт кирпичного ограждения на проспекте Ленина у дома №34 выполнили в Великих Луках

Управляющие организации в Великих Луках выполнили работы по содержанию дворовых территорий и домов 6 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сотрудники МП «Радист» производили монтаж качелей во дворе дома № 4 в переулке Некрасова и дома № 10, корпус 1 на проспекте Октябрьском.



Работники УК «Новый микрорайон» занимались:

уборкой дворовой территории и косметическим ремонтом входов в подъезды дома № 33, корпус 1 на улице Дружбы;

ремонтом качелей во дворе дома № 30/12 на улице Гражданской;

косметическим ремонтом подъезда дома № 8 по проезду Нелидовскому;

ремонтом балконных плит в доме № 1 на улице Нелидовской;

скосом травы у домов №№ 7 и 8 в переулке Вокзальном;

покраской фасада дома № 38, корпус 2 на улице Вокзальной.

Силами УК «Заречный район» произведено:

изготовление и установка новых лавочек для душевых в общежитии № 1А на улице Сибирцева, а также ремонт крыльца здания;

оштукатуривание и покраска фасада дома № 10 на проезде Локомотивном;

обрезка деревьев во дворе дома № 130 на проспекте Октябрьском.

Сотрудники УК «Город на Ловати» выполнили ремонт кирпичного ограждения и восстановление металлической решетки на проспекте Ленина у дома № 34 и ремонт входов в подъезды дома № 139 на проспекте Гагарина.