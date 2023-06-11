Александр Котов: Мы сильны своим единством и умением сплотиться ради общих задач

С Днём России жителей Псковской области поздравил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания
«Мы живём в огромной стране, объединяющей на своих бескрайних просторах множество народов. Наша национальная самоидентификация определяется многими факторами: историей, культурой, верой, традициями, климатом, территорией проживания. Мы все очень разные, но мы, жители России, являемся одной неразделимой общностью, и это во все времена играло и играет главенствующую роль», - подчеркнул Александр Котов.
Он отметил, что россияне всегда были сильны своим единством, умением сплотиться в тяжёлые для страны годы ради общих задач.
Александр Котов пожелал стране мира и процветания.