Общество

115 лет со дня рождения архитектора Ольги Аршакуни исполнилось 13 июня

115 лет со дня рождения жены архитектора Юрия Спегальского Ольги Аршакуни исполнилось сегодня, 13 июня.

Фото: Псковский музей-заповедник

Ольга Аршакуни родилась в Санкт-Петербурге в 1908 году. Окончив Академию художеств, она работала архитектором в Государственной инспекции по охране памятников Ленинграда.

Ольга Аршакуни пережила блокаду Ленинграда, потеряв зимой 1941-1942 года единственную дочь Лидию. Награждена медалью «За оборону Ленинграда». В 1943 году совместно с известным ленинградским архитектором Я. И. Рубанчиком она выполнила архитектурное оформление Ледовой трассы («Дорога жизни»).

В годы войны Ольга Аршакуни познакомилась с Юрием Спегальским, и, став его супругой, переехала в Псков.

Ольга Аршакуни поддерживала Юрия Спегальского в его работе по восстановлению Пскова. После его смерти в 1969 году сохраняла наследие своего мужа, публиковала научные труды. Ольга Аршакуни – автор книг «Гражданская архитектура Пскова», «Народное зодчество Пскова», «Предчувствие» (книга воспоминаний о Ю. П. Спегальском). Благодаря стараниям Ольги Аршакуни в Пскове в 1986 году был открыт мемориальный музей-квартира архитектора-реставратора Ю. П. Спегальского.