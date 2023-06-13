Общество

Армен Мнацаканян призвал внедрить госпрограму по капремонту детсадов

На федеральной уровне необходимо внедрить программу по капитальному ремонту муниципальных детских садов. Об этом руководитель фракции партии в Псковском областном Собрании, координатор партпроекта «Новая школа» Армен Мнацаканян заявил на Форуме победителей предварительного голосования партии «Единая Россия», который открылся в Пскове сегодня, 13 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Это так же насущно, как и школы. Вопрос капиталоемкий, оттого на данный момент трудно решаемый. Главы районов стараются участвовать в различных госпрограммах, чтобы отремонтировать садики. Такие примеры в области есть (Остров, детский сад "Березка", программа комплексного развития сельских территорий). Однако, массово решить задачу обновления инфраструктуры муниципальных детских садов мы сможем при наличии программы государственного уровня по аналогии со школами. Разумеется, понимая, насколько сейчас непростое время, не жду сиюминутного ответа. Но прошу вас при возможности обратить внимание на этот вопрос», - сказал Армен Мнацаканян, обращаясь к секретарю Генерального совета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку.

Также депутат отчитался о результатах партпроекта «Новая школа» в регионе. Он напомнил, что ключевое направление проекта — контроль реализации капитальных ремонтов школ. В 2022 году по программе капитального ремонта в Псковской области обновились 33 учебных заведения. Сумма федеральных средств превысила 1,5 млрд рублей. В текущем году в области ремонтируются 10 школ на сумму чуть менее 450 млн рублей.

«Мы продолжим контрольные мероприятия в образовательных учреждениях, где в этом году проходят ремонты. Тем более, что в мой адрес соответствующее предложение о совместных действиях поступило от руководителя правительственного комитета по образованию Андрея Ермакова. Призываю коллег включаться в эту работу личным участием», - обратился к однопартийцам Армен Мнацаканян.