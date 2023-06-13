Общество

Псковская типография опровергла слухи о заказе на печать повесток мобилизованным

Информация о том, что псковская типография «Гименей» получила заказ от военного комиссариата Псковской области на печать 50 тысяч мобилизационных повесток, фейк. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в типографии.

«Это неправда. У нас нет ни одной заявки от военного комиссариата», - сообщили в типографии, комментируя распространение соответствующей информации в анонимных эмигрантских Telegram-каналах.

Напомним, частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года, набор уже завершился, однако указ президента о проведении частичной мобилизации продолжает действовать. Возможность второй волны мобилизации отрицается на всех уровнях власти.