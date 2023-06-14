Общество

Должен ли пассажир убирать за собой белье в поезде, разъяснили в РЖД

Убирать постельное белье после выхода пассажиров на станции должны сами проводники поездов дальнего следования, сообщил в интервью генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Владимир Пястолов.

Бывают ситуации, когда у пассажиров возникают вопросы, должны ли они убирать за собой постельное белье в поезде. Посты с историями про такие споры периодически возникают в сети, сообщают РИА Новости.

«Как в любом хорошем отеле или гостинице, проводник пассажирского вагона должен сам убирать постельное белье после выхода пассажиров на станции назначения. Это правило закреплено в действующем в компании стандарте обслуживания пассажиров», - разъяснил ситуацию Пястолов.