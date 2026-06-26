Псковский облсовпроф и санаторий «Хилово» передали две тонны минеральной воды бойцам

Псковский областной совет профессиональных союзов совместно с профсоюзным санаторием «Хилово» организовали очередную отправку гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции. В этот раз на передовую передано две тонны минеральной воды для нужд наших военнослужащих, сообщил Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпроф.

Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф

Оказание помощи фронту стало важнейшим направлением работы псковских профсоюзов. С самого начала проведения СВО Псковский облсовпроф непрерывно участвует в сборе и отправке гуманитарных грузов. Профсоюзный актив, работники здравниц и неравнодушные жители региона регулярно передают бойцам технику, медикаменты, теплые вещи, продукты питания и предметы первой необходимости, оперативно реагируя на запросы с передовой.

Очередная партия груза — две тонны воды — уже отправилась к месту назначения. Чистая питьевая вода всегда остается одной из главных потребностей в полевых условиях, и профсоюзные здравницы активно задействуют свои ресурсы для обеспечения комфорта и здоровья военнослужащих.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов подчеркнул, что профсоюзное движение региона продолжит быть надежным тылом для российской армии:

«Поддержка наших воинов — это наш священный долг и абсолютный приоритет. Сегодня ребята на передовой с оружием в руках защищают будущее нашей страны, безопасность наших семей. А мы здесь, на своих рабочих местах, обязаны сделать всё возможное, чтобы они ежеминутно чувствовали нашу заботу, тепло родного дома и крепкое профсоюзное плечо, — отметил Игорь Иванов. — Передача минеральной воды — это продолжение той системной работы, которую Псковский облсовпроф ведет с самых первых дней специальной военной операции. Профсоюзы всегда славились своим единством и солидарностью. Мы своих не бросаем и будем продолжать оказывать всестороннюю помощь фронту столько, сколько потребуется».

В Псковском облсовпрофе напоминают, что сбор гуманитарной помощи не останавливается ни на один день. Присоединиться к сбору средств и необходимых вещей для участников СВО могут все первичные профсоюзные организации, трудовые коллективы и жители Псковской области.