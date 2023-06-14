Общество

«Гайд-парк»: Депутат Иван Мешков о сезоне благоустройства в округе №3. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 15 июня. Гость студии - депутат Псковской городской Думы Иван Мешков. Ключевая тема, которую с ним обсудит ведущая Любовь Кузнецова, - сезон благоустройства его депутатского округа.

Что волнует жителей 3-го округа? С какими вопросами они обращаются к Ивану Мешкову? Какие проблемы по благоустройству дворов удалось решить за 9 месяцев - с момента его избрания депутатом гордумы? Каковы перспективы обновления детских площадок и смогут ли окраины Пскова избавиться от борщевика?