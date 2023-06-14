Общество

Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Что такое быть патриотом в современной России?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Три мудреца», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня ведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко поговорят о патриотизме, а подтолкнул их к этой теме свежий опрос фонда «Общественное мнение».

Исследование показало, что 84% россиян считают себя патриотами, а 12% так себя не оценивают. Кроме того, лишь 33% россиян считают, что «каждый гражданин должен быть патриотом», а 63% говорят: «Быть или не быть патриотом – личное дело каждого гражданина». В рамках прямого эфира «мудрецы» вместе с экспертами и радиослушателями попробуют разобраться, что значит - быть патриотом в современной России.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.