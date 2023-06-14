Общество

«Городскую среду» у себя в округе проверил депутат Денис Иванов

В рамках партийного проекта «Городская среда» контрольный выезд на объекты совершил депутат Псковской городской Думы Денис Иванов и специалисты УГХ администрации города Пскова. Рабочий визит был нанесен совместно со специалистами управления городского хозяйства администрации города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Пристального внимания сегодня были удостоены работы в сквере у реки Милевка и установка детской площадки во дворе дома № 23 на Октябрьском проспекте.

«Главное, что сегодня мы видим на объектах – соблюдение подрядчиками сроков выполнения работ. Это не может не радовать. Детскую площадку на Октябрьском проспекте обещают сдать совсем скоро, а в сквере у Милевки и работы масштабнее, и сроки – конец августа. Подрядчик заверил, что отставания от графика нет», – отметил Денис Иванов.

По проекту в парке у реки Милевки будет обустроена зона для прогулок, терраса для кормления уток, качели, сквер для занятия спортом и игр. В центре планируется посадить ель, которая в зимнее время будет центром новогодней локации. Романтическую и уютную атмосферу создадут парковые светильники и скамейки.

Завершение работ по монтажу детской площадки во дворе дома № 23 по Октябрьскому проспекту с нетерпением ждут местные жители. Все организационные вопросы уже решены. Работы находятся в финальной стадии.

Напомним, оба объекта являются победителями разных лет в онлайн-голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды» и благоустраиваются за счет федеральных средств.