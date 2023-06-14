Общество

Подрядчик ускорил темпы капремонта детсада в Плюссе после предупреждения о расторжении контракта

После предупреждения о возможном расторжении контракта и занесения в реестр недобросовестных, подрядчик, выполняющий капремонт детского сада в Плюссе, в несколько раз увеличил количество рабочих на объекте и за четыре дня выполнил объёмы, сопоставимые с предыдущим месяцем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фото, видео: пресс-служба Псковского областного Собрания

Строители вскрыли полы в коридоре первого этажа, где проложены инженерные сети, почти завершили оштукатуривание, электрикой теперь занимается не один специалист, а три.

Ранее сообщалось, что график ремонта детского сада был основательно нарушен – объект нужно сдать к 1 августа, а работы не были выполнены и наполовину.

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«За неделю многое изменилось – почти всё, что наметили, выполнено или находится в процессе. Видим перемены, к мелочам придираться не будем. Но лучше бы вы с самого начала так работали. В третий раз выражаю готовность помогать. Мы здесь уже 10 планёрок провели, вопросы можно задавать всегда. Главное, продолжайте в том же темпе и не сокращайте количество рабочей силы», - отметил результат работы строителей председатель областного Собрания Александр Котов.

«Если бы сразу так взялись, через пару недель объект можно было бы сдавать», - согласился со спикером руководитель комитета по сельскому хозяйству Николай Романов.

Срок сдачи объекта – 1 августа, однако, и сам подрядчик уже не обещает успеть всё: помимо внутренних работ, в контракте предусмотрены наружные (козырьки, отмостка) и благоустройство. А после перехода ремонта в активную фазу, вскрылись непредвиденные задачи.

При проектировании не были учтены имеющиеся в здании коммуникации – их схема не сохранилась. Чтобы в детском саду работала одна система теплоснабжения, необходимо провести отдельные работы в помещениях, отремонтированных пять лет назад, а затем сделать в них косметику. На эти цели нужны дополнительные средства, их объём и источник пока неясны.

«Чтобы оперативно принимать решения в таких случаях, нам и необходимы такие общие рабочие совещания на объекте», - отметила глава района Наталья Иванова.

По словам руководителя муниципалитета, несмотря на новые обстоятельства, обещание приостановить образовательно-воспитательный процесс только на месяц будет выполнено – в июле возобновят работу дежурные группы. Варианты размещения детей уже обсуждаются.