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Общество

О необходимости соблюдения правил пограничного режима напомнили жителям Псковской области

15.06.2023 19:20|ПсковКомментариев: 0

С окончанием весеннего нерестового периода у рыб и снятием запрета с 16 июня на движение плавсредств под мотором по водным объектам Псковской области, в акватории Псково-Чудского водоема увеличивается количество правонарушителей административно-правовых режимов, установленных в российской части вод пограничных озер, в том числе от незнания гражданами действующих правовых актов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В ведомстве напомнили жителям и гостям региона о необходимости соблюдения Правил пограничного режима, утвержденных приказом ФСБ России от 7 августа 2017 года № 454 (с изменениями и дополнениями), текст которого находится в открытом доступе, в том числе на официальном сайте ФСБ России.

В соответствии с указанными правилами, учету в подразделении пограничного органа подлежат используемые в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов Российской Федерации (какими являются Псковское, Теплое и Чудское озера), в пределах которых установлен пограничный режим, российские маломерные суда (средства), подлежащие государственной регистрации в реестре маломерных судов, подводные средства движения, подводные обитаемые и необитаемые аппараты и водолазные дыхательные аппараты.

Постановка на учет указанных судов (средств) осуществляется собственниками судов (средств), в том числе при смене собственников, до начала их эксплуатации посредством уведомления (рекомендуемый образец приведен в приложении № 4 к Правилам пограничного режима) по почте, факсимильной связи либо путем личного обращения в отделение в г. Гдове.

При личном обращении, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы на судно (средство), которое будет ставиться на учет. При подаче уведомления о постановке на учет судна (средства) по почте либо факсимильной связи, необходимо направлять копии документов, удостоверяющих личность и копии документов на судно (средство), которое будет ставиться на учет.

В целях соблюдения Правил пограничного режима и мер собственной безопасности при выходе судов (средств) из пунктов базирования на участки (в районы) российской части вод лицо, управляющее судном (средством), не позднее чем за 2 часа до выхода судна (средства), по телефонной связи или радиосвязи обязано уведомить отделение в г. Гдове о наименовании (номере) пункта базирования, регистрационном (бортовом) номере, названии судна (средства) (при его наличии), лице, управляющем судном (средством), месте (районе) плавания, количестве, человек на судне (средстве), времени выхода, предполагаемом времени возвращения.

Время пребывания граждан в акватории Псковского, Теплого и Чудского озер, в пределах пограничной зоны, разрешено только в светлое время суток (с восхода до захода солнца), напомнили в ведомстве.

Более подробную информацию о порядке постановки на учет судов, используемых в акватории Псковско-Чудского водоема, порядке уведомления о выходе и возвращении судов (средств) в пункты базирования, а также о ведении промысловой, исследовательской, изыскательской и иной деятельности в акватории пограничных озер, можно получить обратившись в отделение в г. Гдове по телефонам:

  • 8 (8113) 12-32-53,
  • 8 (8113) 13-31-30,
  • 8 (8113) 12-30-72.

Для направления уведомлений: факс 8 (8113) 12-13-31; почтовый адрес: г. Гдов, ул. Ленинградская, д. 9, индекс 181600.

Теги: #Пограничное управление ФСБ России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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