Общество

Единоутробного брата разыскивает женщина в Псковской области, их связь оборвалась после смерти матери

Юрия Титова 1976 года рождения разыскивают

в Псковской области через телепроект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

Заявку о поиске в адрес программы отправила его сестра Ульяна.

Семья жила недалеко от Воркуты – в поселке Шу-2. Их мать вышла во второй раз замуж, когда сыну было года 2-3, в браке родилась дочь.

В середине 90-х Юрия Титова призвали в армию, служил он в Псковской области. Здесь и остался жить, поскольку рядом жили родной отец и бабушка.

Ульяна в последний раз видела брата, когда ей было 10 лет, в то лето они всей семьей приехали в Псковскую область. «Мой брат проживал там со своей женой Оксаной, она была беременна в тот момент. В письме маме в 1999 или 2000 годах он написал, что родилась девочка, назвали Ксюша», - указала заявительница.

В 2001 году их матери не стало. Именно она поддерживала связь с сыном, переписывалась с ним. А в 2005 году умер и родной отец Ульяны. Сирота осталась жить с тётей и не захотела переезжать к брату и его родственникам.

«В 2005 году брат один раз позвонил тете, хотел поговорить со мной», - написала заявительница. Но в тот момент ее не было дома. Потом случился переезд, не сохранились ни письма, ни номер телефона Юрия. Сестра попыталась отыскать его в социальных сетях – не получилось.

Она очень надеется на помощь неравнодушных людей.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №288950, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке».