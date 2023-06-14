Общество

Следователь из ДНР рекомендован на должность судьи в Великих Луках

Очередное заседание квалификационной коллегии судей Псковской области состоялось 16 июня. В ходе заседания были получены рекомендации по замещений должностей судей в судах региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов области.

Получены следующие рекомендации:

на должность судьи Великолукского городского суда рекомендован руководитель Дебальцевского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Донецкой Народной Республике Владимир Костюшин;

на должность судьи Дновского районного суда рекомендована мировой судья судебного участка №42 в границах административно-территориального образования «город Псков» Юлия Яковлева;

на должность судьи Псковского городского суда рекомендован мировой судья судебного участка №5 в границах административно-территориального образования «Дновский район» Дмитрий Жежерун;

на должность судьи Пыталовского районного суда рекомендована мировой судья судебного участка №17 в границах административно-территориального образования «Пыталовский район» Ирина Васильева;

на должность мирового судьи судебного участка №22 в границах административно-территориального образования «город Остров и Островский район» на неограниченный срок полномочий рекомендован мировой судья данного участка Вячеслав Коренский;

на должность мирового судьи судебного участка №26 в границах административно-территориального образования «город Псков» на неограниченный срок полномочий рекомендована мировой судья данного участка Валентина Костромина;

на должность мирового судьи судебного участка №27 в границах административно-территориального образования «город Псков» на неограниченный срок полномочий рекомендован мировой судья данного участка Алексей Сурусов.

В соответствии с п. п. 1 п. 1 статьи 14 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Псковской области удовлетворила заявление Андреева Михайловича о прекращении его полномочий судьи Великолукского городского суда 30 июня.

Кроме того, был рассмотрен иной ряд вопросов, входящих в компетенцию данного органа судейского сообщества.