Общество

Военно-патриотический спортивный клуб «Маргелов» откроется в Великих Луках

Военно-патриотический спортивный клуб «Маргелов» откроется в Великих Луках 1 сентября. Об этом в своем еженедельном видеообращении сообщил глава города Николай Козловский.

«Военно-патриотический клуб "Маргелов" - это совершенно новый формат работы с молодёжью города. Я уверен, что развитие города невозможно без формирования активного гражданского общества настоящих патриотов, участники которого проявляют инициативу на благо Великих Лук и Отечества», - начал свое обращение Николай Козловский.

Глава города отметил, что у клуба «Маргелов» на данный момент выстроены надёжные коммуникации с Российским военно-историческим обществом. Одной из самых главных задач клуба, по его мнению, станет проведение мероприятий, направленных на воспитание у молодёжи правильных традиционных жизненных установок на справедливость, гуманность и добро.

Клуб назван в честь советского военачальника, командующего Воздушно-десантными войсками, генерала армии Василия Маргелова. «В истории Воздушно-десантных войск и в целом Вооружённых сил России и других стран бывшего Советского Союза это имя останется навсегда. Василий Филиппович Маргелов – это целая эпоха в развитии и становлении ВДВ, с его именем связаны авторитет и популярность Воздушно-десантных войск не только в нашей стране, но и за рубежом, - заметил Николай Козловский. - Именно за время более чем двадцатилетнего командования Маргелова десантные войска стали одними из самых мобильных и эффективных в боевой структуре Вооружённых сил. А служба в Воздушно-десантных войсках – одной из самых престижных и почитаемых в народе».

Клуб будет располагаться на улице Заслонова, 31. Уже сейчас сформирован преподавательский состав, состоящий из офицеров и инструкторов, которые прошли специальную профессиональную подготовку.

Сформированы чёткие цели клуба:

патриотическое воспитание молодёжи;

подготовка к службе в элитных подразделениях Вооруженных сил Российской Федерации;

формирование основ профессионально значимых качеств и умений;

воспитание бережного отношения к героическому прошлому страны;

физическое и духовно-нравственное развитие;

участие в соревнованиях и поисковых вахтах.

Также готова материально техническая и методическая база. В клубе будут:

огневая подготовка,

обучение оказанию первой медицинской помощи,

воздушно-десантная подготовка,

изучение элементов рукопашного боя,

физическая подготовка, городской альпинизм,

строевая подготовка,

волонтерское движение,

поисково-исследовательские выезды.

Клуб будет взаимодействовать с городской властью, управлением образования города, Великолукской епархией, Союзом десантников, фондом памяти шестой роты, с ДОСААФ России и клубом единоборств «Отечество».

Работа клуба будет организована по принципу открытых дверей, добавил Николай Козловский.

Отметим, ранее военно-патриотический клуб «Маргелов» действовал при Великолукском городском отделении Союза десантников, но теперь он приобретет официальный статус.