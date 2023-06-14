Общество

Вице-премьер Татьяна Голикова: Около 6 млн занятых россиян зарабатывают ниже уровня МРОТ

Зарплата около 6 млн занятых россиян оказалась ниже уровня МРОТ. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова проинформировала в ходе выступления на ПМЭФ-2023.

«По ориентировочным данным, административным данным налоговой службы, порядка 6 млн человек не получают минимальный размер оплаты труда», — заявила вице-премьер в рамках своего выступления на профильной сессии.

По словам Голиковой, с 1 января 2023 года МРОТ в России проиндексировали, и в итоге он достиг отметки 16 242 рубля. Начиная с 1 января 2024 года в соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина его проиндексируют еще на 18,5%, пишет RuNews24.

Говоря о россиянах, чей заработок составляет ниже МРОТ, Голикова пояснила, что у них, вероятно, есть и другие легальные источники доходов. Однако при этом, как считает Голикова, реальные доходы многих россиян, которые официально зарабатывают ниже МРОТ, до сих пор находятся в «серой» зоне.