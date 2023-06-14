Общество

Организацию 64-й ежегодной встречи обсудила рабочая группа на Кургане Дружбы

Состоялось выездное совещание рабочей группы по подготовке и проведению 64-й ежегодной встречи на Кургане Дружбы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

Псковскую сторону представили первый заместитель губернатора Вера Емельянова, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян, председатель областного комитета по культуре Ольга Тимофеева, руководитель Совета ветеранов области Николай Груздов, глава Себежского района Леонид Курсенков, представители правоохранительных органов. С коллегами из Белоруссии специалисты обсудили основные локации мероприятия.

«Сегодня есть особая потребность и желание встречаться на этом месте, и не просто обсуждать былые времена и те события, которые позволили этому Кургану состояться, но больше даже говорить о будущем, о том, что требуется нашему народу, детям», - сказала Вера Емельянова и отметила, что во встрече примут участие не только ветераны Великой Отечественной войны, но и ветераны других боевых действий, а также молодежь из Белоруссии и России.

«Молодежь 14-18 лет из наших стран сейчас участвуют в патриотическом проекте "За Курган!" Около 200 ребят из наших двух стран на легендарной земле братского партизанского края времен Великой Отечественной войны в эти дни занимаются патриотической работой: готовят совместные тематические творческие и исследовательские проекты, которые они представят в ходе ежегодной 64-й встречи на Кургане Дружбы. Тут и подготовка театрализованной постановки, и изучение архивного дела и археологии, поискового дела, и основа военной службы», - рассказал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян.

Он добавил, что латвийская сторона выбрала для себя позицию неучастия в 64-й встрече на Кургане Дружбы.

По словам Ольги Тимофеевой, в числе 200 представителей молодежи порядка 100 российских. Функционально они разделены на три группы: хранители, защитники и художники. Группа хранители - это победители исторических олимпиад, члены краеведческих кружков, школьники, которые работают с архивами. Защитники - это, как выразилась председатель областного комитета по культуре, «условно силовой блок» - здесь воспитанники «Юнармии», поисковики. Художники - участники творческих программ и конкурсов.

«В марте у нас прошла форсайт-сессия, дети уже знакомы между собой. Они придумали 20 проектов, которые будут реализовывать в период смены, часть результатов представят на кургане. Эти результаты, например, - концертная программа, выставки, квесты, реконструкция. Ребята работают по разным направлениям», - добавила Ольга Тимофеева.