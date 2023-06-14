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Общество

Новый магазин откроют в районе санатория «Череха» под Псковом

16.06.2023 18:37|ПсковКомментариев: 0

Новые торговые площади и объекты общественного питания появятся в Черехе благодаря совместной работе по одному из обращений, поступивших в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадия Мурылева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в аппарате регионального бизнес-омбудсмена.

«Совершенно стандартная ситуация для одного из предпринимателей превратилась в головную боль – участок есть, разрешение на строительство есть, а начать само строительство невозможно, с такой проблемой в начале текущего года в адрес Аркадия Мурылева за содействием обратился предприниматель – владелец земельного участка в деревне Череха», - рассказал помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей. 

Как выяснилось в ходе работы по обращению, планируемый объект «никак не получалось уложить в показатели разрешенной застройки, утвержденные градостроительной документацией».

На заявления о внесении соответствующих изменений в ПЗЗ по увеличению параметров отклонения предприниматель неоднократно получал отказы. Кроме того, в обосновании отказов также упоминалось о третьей зоне санатория «Череха», где, по мнению региональных органов, не мог размещаться новый магазин.

Уполномоченный предложил альтернативный подход – изменение зоны земельного участка на зону «Локальный общественно деловой центр», что само по себе позволит увеличить допустимый процент застройки на участке. Также в ходе работы по обращению выяснилось, что строительство в третьей зоне санатория не запрещено, а ограничено. 

«В данном случае строительство магазина не только не окажет отрицательного влияния на экологию курорта, но и будет способствовать его обслуживанию.

Кроме того, Аркадий Мурылев провел ряд встреч и переговоров с председателями профильных областных комитетов, заручившись поддержкой о том, что ни экологии и санаторию «Череха», ни земельному законодательству такие изменения не угрожают.

Вновь поданное заявление о смене зоны было рассмотрено и поддержано на недавнем заседании комиссии по подготовке проектов ПЗЗ городских, сельских поселений, межселенных территорий Псковской области, расположенных на приграничных территориях. Уже в этом месяце предприниматель сможет начать реализацию своего проекта», - заключили в аппарате бизнес-омбудсмена.

Источник: Псковская Лента Новостей
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