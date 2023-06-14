Общество

Главное, чтобы не кинули: где подросткам найти работу на лето в Пскове

Лето - всегда особая, долгожданная пора для детей. Пока одни с радостью бросаются отдыхать в деревнях, загородных лагерях и на детских площадках, некоторые подростки - школьники и студенты - предпочитают провести эти месяцы с пользой, зарабатывая деньги.

Как обстоят дела на подростковом рынке труда в Пскове? С какими трудностями приходится сталкиваться несовершеннолетним работникам? Как правильно оформить трудовые отношения, чтобы не остаться с пустым карманом? В теме разбирался корреспондент «МК в Пскове». Подробности здесь>>>