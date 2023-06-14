Общество

Псковский СИЗО включат в план благоустройства и озеленения Пскова

Состоялась рабочая встреча начальника СИЗО-1 Тимура Джалилова и главы города Пскова Бориса Елкина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по региону, темами обсуждения стали вопросы благоустройства прилегающей территории псковского следственного изолятора. Здание учреждения входит в список объектов культурного наследия регионального значения, располагается в исторической части города и его внешний облик имеет значение для общего архитектурного ансамбля.

В ходе диалога начальник СИЗО-1 довел до главы города информацию о том, что уже сделано в рамках восстановления и облагораживания следственного изолятора, и что еще предстоит выполнить. Особое внимание было уделено вопросу озеленения территории вокруг учреждения с целью создания единого эстетического городского ландшафта. По результатам беседы достигнут ряд договоренностей.

«В первую очередь нам удалось найти взаимопонимание и заручиться поддержкой со стороны городской администрации в решении вопросов, связанных с облагораживанием прилегающей территории следственного изолятора. Важным итогом встречи стала договоренность о включение объекта в «План благоустройства и озеленения Пскова на 2024 год», - прокомментировал итоги встречи Тимур Джалилов.