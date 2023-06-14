Локальные грозовые дожди ждут на Северо-Западе

Антициклон удержит солнечную и сухую погоду на большей части Русской равнины в предстоящие выходные, в северо-западных областях пройдут локальные грозовые дожди. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».
На Севере безраздельно господствует антициклон, в условиях небольшой облачности по ночам местами заморозки. В Мурманске +12…+14°, Архангельске в субботу +11…+13, в воскресенье до +16°. В Сыктывкаре +11…+13°.
В северо-западных областях пройдут локальные грозовые дожди. В Пскове в субботу +25…+27°, в воскресенье не выше +24°; в Калининграде дожди, +22…+24°.