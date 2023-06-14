Общество

Иностранные журналисты посетили правительство Псковской области

Псковскую область в рамках пресс-тура посетили журналисты из Белоруссии, Китая, Узбекистана, Вьетнама, Саудовской Аравии и Азербайджана. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Скриншот: Михаил Ведерников / Telegram

Глава региона поговорил с журналистами про Псковскую область и про международное сотрудничество в сферах экономики и культуры.

Михаил Ведерников отметил, что в последние два года динамично развиваются отношения Псковской области с Республикой Беларусь и Китаем. Узбекистан и Вьетнам, продолжил губернатор, - партнеры в плане обеспечения региона трудовыми ресурсами, а Саудовская Аравия - по его словам, один из самых древних партнеров Псковской области.

«Археологи до сих пор находят ваши старинные монеты, это говорит о том, что торговые отношения существовали достаточно давно, поэтому я рассчитываю, что мы их тоже будем развивать», - подчеркнул Михаил Ведерников на встрече с журналистами.

Пресс-туры для журналистов по разным регионам страны с 2018 года проводит Министерство иностранных дел России. В этом году Псковская область стала первым регионом, куда организовали пресс-тур.